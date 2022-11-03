Токсичні големи. На пляжах Австралії помітили отруйні "камені", здатні вбити дотиком

Найтоксичніші в світі кам'яні риби ховаються в піску і камінні, а їх гострі шипи містять отруту, здатну вбити за лічені хвилини.

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Кам'яні риби — големи морського світу. Їх по праву вважають найтоксичнішими рибами у світі — одного зіткнення з їхніми гострими шипами достатньо, щоб померти від больового шоку чи серцевої недостатності, пише Daily Star.

Натураліст Деніел Браун досліджував кам'яні басейни в Лі-Пойнт, неподалік міста Дарвін на півночі Австралії. Дослідники разом із колегами намагалися виявити тут найотруйнішого восьминога у світі (синьокільчастого восьминога), але натрапили на щось інше.

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За словами Брауна, йому дивом вдалося уникнути контакту з кам'яною рибою, яка причаїлася на пляжі та замаскувалася у піску. На щастя, обійшлося без жертв. З усім тим, натураліст попереджає, що відпочивальникам необхідно бути дуже уважними, щоб не зіткнутися з цими токсичними "големами".

Зазначимо, що кам'яні риби не нападають першими, як правило, вони завдають останнього удару. Ці риби здатні ховатися в піску або камінні і чекати на свою жертву, а коли вона опиниться над їх головою вони роблять блискавичну атаку всього за 0,015 секунди.

[ + – ] Кам'яні риби ховаються в піску та скелях і вичікують здобич Фото: Facebook/Daniel Brown

За словами професора Браяна Фрая, який очолює Лабораторію еволюції отрути в Університеті Квінсленду, ці риби насправді є найтоксичнішими рибами у світі. По-перше, їхня отрута досить складна. По-друге, вона запобігає зсіданню крові, пошкоджує м'язи, викликає параліч і впливає на ритм серця.

На спині кам'яних риб розташовуються 13 гострих шипів, в яких міститься їхня токсична отрута. Якщо людина стикнеться з шипами риби і отрута потрапить у плоть, вже в перші хвилини людина може померти від сильного больового шоку. Якщо пережити ці хвилини все ж таки вдасться, отрута може вбити в наступні пів години, викликавши серцево-судинний колапс.

Браян попереджає, що біля берегів Австралії кам'яні риби зустрічаються досить часто, а тому відпочиваючим слід бути надзвичайно обережними. Дослідники також зазначають, що якщо все ж таки зустрічі з кам'яною рибою не вдалося уникнути, то краще спробувати не турбувати її.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли рідкісний екземпляр риби-ящірки, яку підірвали нацисти.