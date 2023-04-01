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Мир

"Похожи на маленьких дикобразов": в США появились необычные ядовитые гусеницы

Гусеница, насекомое, волоски, природа
Фото: Pixabay | Гусеницы, которые несут опасность для детей похожи на маленьких дикобразов

Если волоски насекомых попадут на кожу человека, то вызовут раздражение. Эти насекомые могут плести свои трудноудаляемые коконы на домах, лодках, столах для пикника и других предметах на открытом воздухе.

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Жители Флориды получили предупреждение от местных властей об осторожности в обращении с ядовитыми пушистыми гусеницами, которые могут вызвать опасную аллергическую реакцию. Об этом сообщает Yahoo News.

Согласно отчету, опубликованному Университетом Флориды, яркие и волосатые гусеницы мотылька вылупляются из яиц, которые зимуют примерно до 1 марта. После этого они начинают питаться и расти в течение 4-6 недель.

Гусеницы, которые имеют темный или белый цвет, широко распространены в северо-центральной части Флориды и могут встречаться на пути детей, играющих на улице.

"Проблема в том, что они похожи на маленьких дикобразов. Когда их волоски попадут на кожу, то вызовут раздражение. К тому же они немного ядовиты, поэтому детям важно держаться от них подальше", — рассказал профессор Норман Леппла.

Издание отмечает, что эти насекомые могут плести свои трудноудаляемые коконы на домах, лодках, столах для пикника и других предметах на открытом воздухе.

В случае прикосновения к гусенице рекомендуется использовать скотч, чтобы удалить волоски с кожи, а затем промыть место прикосновения водой с мылом и использовать лед и пищевую соду, чтобы снять раздражение.

Активность гусениц заканчивается с появлением самцов бабочек, которые появляются с середины апреля до начала мая и улетают.

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