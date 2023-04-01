"Похожи на маленьких дикобразов": в США появились необычные ядовитые гусеницы

Если волоски насекомых попадут на кожу человека, то вызовут раздражение. Эти насекомые могут плести свои трудноудаляемые коконы на домах, лодках, столах для пикника и других предметах на открытом воздухе.

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Жители Флориды получили предупреждение от местных властей об осторожности в обращении с ядовитыми пушистыми гусеницами, которые могут вызвать опасную аллергическую реакцию. Об этом сообщает Yahoo News.

Согласно отчету, опубликованному Университетом Флориды, яркие и волосатые гусеницы мотылька вылупляются из яиц, которые зимуют примерно до 1 марта. После этого они начинают питаться и расти в течение 4-6 недель.

Гусеницы, которые имеют темный или белый цвет, широко распространены в северо-центральной части Флориды и могут встречаться на пути детей, играющих на улице.

"Проблема в том, что они похожи на маленьких дикобразов. Когда их волоски попадут на кожу, то вызовут раздражение. К тому же они немного ядовиты, поэтому детям важно держаться от них подальше", — рассказал профессор Норман Леппла.

Издание отмечает, что эти насекомые могут плести свои трудноудаляемые коконы на домах, лодках, столах для пикника и других предметах на открытом воздухе.

В случае прикосновения к гусенице рекомендуется использовать скотч, чтобы удалить волоски с кожи, а затем промыть место прикосновения водой с мылом и использовать лед и пищевую соду, чтобы снять раздражение.

Активность гусениц заканчивается с появлением самцов бабочек, которые появляются с середины апреля до начала мая и улетают.

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