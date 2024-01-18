Миниатюрным хвостикам крохотные заботы: ученые выяснили, почему маленькие собаки живут дольше

Новое исследование показывает, что размер собак вовсе не связан с тем, что они более склонны к болезням, но некоторые отличия все же есть.

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Люди и собаки живут бок о бок несколько десятков тысяч лет: за это время мы многое узнали о своих питомцах, но они не перестают нас удивлять. Например, предыдущие исследования показали, что продолжительность жизни миниатюрных пород собак в разы выше, чем у более крупных, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые решили сосредоточиться на понимании того, почему так происходит. В общей сложности команда проанализировала 238 различных пород и обнаружили, что долголетие миниатюрных пород вовсе не связано с тем, что крупные собаки более предрасположены к болезням. Дело совсем в другом.

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Команда ученых из Вашингтонского университета пришла к выводу, что обе группы собак страдают от одинакового количества заболеваний. Однако те болезни, которые поражают более мелкие породы, попросту не так серьезны. Например, более крупные породы, склонны к раку, желудочно-кишечным проблемам и инфекциям. В то время как животные меньшего размера склонны к заболеваниям глаз, проблемам с печенью и респираторным заболеваниям.

В общей сложности в исследовании приняли участие 27 541 владельца собак, которых попросили принять участие в онлайн-опросе о здоровье и жизненном опыте питомцев. В ходе опроса владельцы указали такие данные как:

возраст;

точный вес;

проблемы со здоровьем;

место проживания (город, пригород, сельская местность);

предыдущие медицинские диагнозы питомцев в 13 категориях.

Ученые проанализировали анкеты владельцев собак и обнаружили, что животные весом более 20 кг страдали от более тяжелых заболеваний, в то время как баки меньшего размера сталкивались с менее серьезными проблемами с дыханием, заболеваниями печени или поджелудочной железы, а также с глазами и сердцем.

По словам ведущего автора исследования Юнби Нама, они с коллегами не нашли связи между полом и чистотой породы и местом проживания животных. Однако заметили четкую связь между серьезностью заболевания и продолжительностью жизни, а также размерами животного.

Команда также отмечает, что обнаружила связь, но не знает, чем она обоснована. Исследователи признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы раскрыть причинно-следственные связи между возрастом, размером и распространенностью заболеваний у собак.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, почему собаки так сильно виляют хвостами.