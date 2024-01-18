Заставили люди. Ученые поняли, почему собаки так сильно виляют хвостами

Исследователи полагают, что такое поведение животных развилось в процессе одомашнивания — питомцы стремились понравиться владельцам.

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Считается, что люди одомашнили собак где-то между 15 000 и 50 000 лет назад. В результате этот процесс привел к развитию крепкой связи между двумя видами. Но несмотря на продолжительную совместную историю, ученые до сих пор узнают о наших питомцах что-то новое, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении поведения собак, а именно вилянии хвостом. Авторы исследования полагают, что собаки научились столь ритмично вилять хвостами в процессе одомашнивания, так как такое поведение, вероятно, казалось привлекательным для людей.

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Будь то элегантное взмахивание или яростное покачивание, виляние хвостом встречается у собак повсеместно. Владельцы собак также часто ориентируются на это поведение, чтобы понять, как чувствует себя питомец. Однако до сих пор оставалось неясным, как именно развился этот навык. Теперь исследователи готовы изложить сразу несколько теорий.

По словам соавтора исследования, доктора Тейлора Херша из Института психолингвистики Макса Планка в Нидерландах, так как вернуться в прошлое не представляется возможным, ученые сосредоточились на поведении собак в тандеме с поведением человека, чтобы понять, как выглядело виляние хвостом в процессе одомашнивания.

Результаты наблюдений показывают, что выращенные вручную щенки виляют хвостом гораздо чаще, чем выращенные волчата. При этом собаки виляют хвостом вправо в ответ на положительный опыт, например, при появлении владельцев, и влево — в негативных ситуациях, например, когда владельцы хотят уйти.

Авторы исследования пришли к выводу, что собаки так часто влияют хвостом отчасти из-за процесса одомашнивания. Херш с коллегами полагают, что это поведение могло возникнуть у животных из-за генетической связи с поведением, выбранным людьми, как например, прирученность или послушание.

Впрочем, ученые полагают, что этому может быть и другое объяснение. По словам первого автора исследования Сильвии Леонетти, вероятно, ритмичное виляние хвостом может быть связано с бессознательным выбором человека — нас очень привлекают ритмические стимулы, что могло послужить триггером для развития поведения у животных.

Теперь ученые призывают к проведению дополнительных исследований, чтобы лучше изучить влияние хвостом у собак. По словам ученых, потребуются эксперименты с использованием передовых и неинвазивных технологий.

Большинство ученых приветствовали результаты исследования. Ученые согласны, что люди являются визуальным видом и действительно ценят ритм, а потому собаки могли освоить этот навык для коммуникации с нами. Кроме того, людей раздражает лай и громкие звуки, а потому такое выражение эмоций, по-видимому, оттолкнуло бы людей.

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