Змусили люди. Учені зрозуміли, чому собаки так сильно виляють хвостами

Дослідники вважають, що така поведінка тварин розвинулася в процесі одомашнення — вихованці прагнули сподобатися власникам.

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Вважається, що люди одомашнили собак десь між 15 000 і 50 000 років тому. У результаті цей процес призвів до розвитку міцного зв'язку між двома видами. Але попри тривалу спільну історію, вчені досі дізнаються про наших вихованців щось нове, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні поведінки собак, а саме вилянні хвостом. Автори дослідження вважають, що собаки навчилися настільки ритмічно виляти хвостами в процесі одомашнення, оскільки така поведінка, ймовірно, здавалася привабливою для людей.

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Чи то елегантне змахування, чи то люте погойдування, виляння хвостом трапляється у собак повсюдно. Власники собак також часто орієнтуються на цю поведінку, щоб зрозуміти, як почувається вихованець. Однак досі залишалося незрозумілим, як саме розвинулася ця навичка. Тепер дослідники готові викласти відразу кілька теорій.

За словами співавтора дослідження, доктора Тейлора Херша з Інституту психолінгвістики Макса Планка в Нідерландах, оскільки повернутися в минуле не є можливим, учені зосередилися на поведінці собак у тандемі з поведінкою людини, щоб зрозуміти, який вигляд мало виляння хвостом у процесі одомашнення.

Результати спостережень показують, що вирощені вручну цуценята виляють хвостом набагато частіше, ніж вирощені вовченята. При цьому собаки виляють хвостом вправо у відповідь на позитивний досвід, наприклад, при появі власників, і вліво — в негативних ситуаціях, наприклад, коли власники хочуть піти.

Автори дослідження дійшли висновку, що собаки так часто впливають хвостом частково через процес одомашнення. Херш із колегами вважають, що ця поведінка могла виникнути у тварин через генетичний зв'язок із поведінкою, обраною людьми, як-от прирученість або слухняність.

Утім, учені вважають, що цьому може бути й інше пояснення. За словами першого автора дослідження Сільвії Леонетті, ймовірно, ритмічне виляння хвостом може бути пов'язане з несвідомим вибором людини — нас дуже приваблюють ритмічні стимули, що могло послужити тригером для розвитку поведінки у тварин.

Тепер вчені закликають до проведення додаткових досліджень, щоб краще вивчити вплив хвостом у собак. За словами вчених, будуть потрібні експерименти з використанням передових і неінвазивних технологій.

Більшість науковців привітали результати дослідження. Вчені згодні, що люди є візуальним видом і дійсно цінують ритм, а тому собаки могли освоїти цю навичку для комунікації з нами. Крім того, людей дратує гавкіт і гучні звуки, а тому такий вираз емоцій, мабуть, відштовхнув би людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву й екскременти.