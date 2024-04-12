Disney представила первый трейлер приквела "Короля Льва" на CinemaCon

Приквел рассказывает о ранних годах Муфасы. Создатели обещают те ще роскошные пейзажи и гиперреалистичность, которыми запомнился "Король Лев" 2019 года.

Related video

Совершенно новый трейлер фильма "Муфаса: Король Лев" представила студия Disney 11 апреля на CinemaCon, ежегодном съезде владельцев кинотеатров, пишет Variety.

Приквел знаменитого фильма расскажет о ранних годах будущего повелителя животных, а также на его грозном младшем брате Шраме. В фильме прозвучат голоса Аарона Пьера и Кельвина Харрисона-младшего в роли младшей версии Муфасы (озвучивает Джеймс Эрл Джонс в фильме 1994 года и ремейке 2019 года) и Шрама (озвучивает Джереми Айронс в версии 1994 года и Чиветель Эджиофор в версии 1994 года).

На кадрах показаны та же реалистичная потрясающая африканская саванна, а трейлер начинается с культовой увертюры к "Королю Льву". Юный Муфаса прыгает через носорогов и всевозможных обитателей джунглей, а закадровый голос Рафики создает сцену для истории о "льве, который родился без капли благородства в крови… льве, который навсегда изменит нашу жизнь… лев, который будет определять нашу судьбу".

Действие фильма происходит до событий фотореалистичного переосмысления студии 2019 года, а не мультфильма 1994 года. Согласно официальному логлайну, "Муфаса" возвращается в африканскую саванну, когда Рафики рассказывает Киаре, дочери Симбы и Налы, историю ее дедушки. Тимон и Пумба Билли Эйхнера и Сета Рогена тоже присутствуют закадрово в ролике.

"Муфаса" выйдет в кинотеатрах 20 декабря этого года.

Ремейк 2019 года, снятый Джоном Фавро, собрал во всем мире ошеломляющие $1,66 миллиарда, несмотря на неоднозначные отзывы. "Король Лев" стал одним из семи фильмов Disney, преодолевших в том году отметку в миллиард долларов.

В ходе многочасовой презентации владельцам кинотеатров на CinemaCon компания Disney также предложила подробно рассмотреть фильмы Pixar "Наизнанку 2", "Дэдпул и Росомаха" Marvel и "Моана 2".

Ранее Фокус писал, что вышел первый официальный трейлер второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.