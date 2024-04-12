Disney представила перший трейлер приквела "Короля Лева" на CinemaCon
Приквел розповідає про ранні роки Муфаси. Творці обіцяють ті ще розкішні пейзажі та гіперреалістичність, якими запам'ятався "Король Лев" 2019 року.
Абсолютно новий трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" представила студія Disney 11 квітня на CinemaCon, щорічному з'їзді власників кінотеатрів, пише Variety.
Приквел знаменитого фільму розповість про ранні роки майбутнього повелителя тварин, а також про його грізного молодшого брата Шрама. У фільмі прозвучать голоси Аарона П'єра і Кельвіна Гаррісона-молодшого в ролі молодшої версії Муфаси (озвучує Джеймс Ерл Джонс у фільмі 1994 року і римейку 2019 року) і Шрама (озвучує Джеремі Айронс у версії 1994 року та Чіветель Еджіофор у версії 1994 року).
На кадрах показані та ж реалістична приголомшлива африканська савана, а трейлер починається з культової увертюри до "Короля Лева". Юний Муфаса стрибає через носорогів і всіляких мешканців джунглів, а закадровий голос Рафіки створює сцену для історії про "лева, який народився без краплини шляхетності в крові... лева, який назавжди змінить наше життя... лева, який визначатиме нашу долю".
Дія фільму відбувається до подій фотореалістичного переосмислення студії 2019 року, а не мультфільму 1994 року. Згідно з офіційним логлайном, "Муфаса" повертається в африканську савану, коли Рафікі розповідає Кіарі, доньці Сімби і Нали, історію її дідуся. Тимон і Пумба Біллі Ейхнера і Сета Рогена теж присутні закадрово в ролику.
"Муфаса" вийде в кінотеатрах 20 грудня цього року.
Ремейк 2019 року, знятий Джоном Фавро, зібрав у всьому світі приголомшливі $1,66 мільярда, незважаючи на неоднозначні відгуки. "Король Лев" став одним із семи фільмів Disney, які подолали того року позначку в мільярд доларів.
Під час багатогодинної презентації власникам кінотеатрів на CinemaCon компанія Disney також запропонувала детально розглянути фільми Pixar "Навиворіт 2", "Дедпул і Росомаха" Marvel і "Моана 2".
Раніше Фокус писав, що вийшов перший офіційний трейлер другої частини "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою в головних ролях.