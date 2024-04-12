Disney представила перший трейлер приквела "Короля Лева" на CinemaCon

Приквел розповідає про ранні роки Муфаси. Творці обіцяють ті ще розкішні пейзажі та гіперреалістичність, якими запам'ятався "Король Лев" 2019 року.

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Абсолютно новий трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" представила студія Disney 11 квітня на CinemaCon, щорічному з'їзді власників кінотеатрів, пише Variety.

Приквел знаменитого фільму розповість про ранні роки майбутнього повелителя тварин, а також про його грізного молодшого брата Шрама. У фільмі прозвучать голоси Аарона П'єра і Кельвіна Гаррісона-молодшого в ролі молодшої версії Муфаси (озвучує Джеймс Ерл Джонс у фільмі 1994 року і римейку 2019 року) і Шрама (озвучує Джеремі Айронс у версії 1994 року та Чіветель Еджіофор у версії 1994 року).

На кадрах показані та ж реалістична приголомшлива африканська савана, а трейлер починається з культової увертюри до "Короля Лева". Юний Муфаса стрибає через носорогів і всіляких мешканців джунглів, а закадровий голос Рафіки створює сцену для історії про "лева, який народився без краплини шляхетності в крові... лева, який назавжди змінить наше життя... лева, який визначатиме нашу долю".

Дія фільму відбувається до подій фотореалістичного переосмислення студії 2019 року, а не мультфільму 1994 року. Згідно з офіційним логлайном, "Муфаса" повертається в африканську савану, коли Рафікі розповідає Кіарі, доньці Сімби і Нали, історію її дідуся. Тимон і Пумба Біллі Ейхнера і Сета Рогена теж присутні закадрово в ролику.

"Муфаса" вийде в кінотеатрах 20 грудня цього року.

Ремейк 2019 року, знятий Джоном Фавро, зібрав у всьому світі приголомшливі $1,66 мільярда, незважаючи на неоднозначні відгуки. "Король Лев" став одним із семи фільмів Disney, які подолали того року позначку в мільярд доларів.

Під час багатогодинної презентації власникам кінотеатрів на CinemaCon компанія Disney також запропонувала детально розглянути фільми Pixar "Навиворіт 2", "Дедпул і Росомаха" Marvel і "Моана 2".

Раніше Фокус писав, що вийшов перший офіційний трейлер другої частини "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою в головних ролях.