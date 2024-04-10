Вийшов перший офіційний трейлер другої частини "Джокера"

На виробництво фільму витратили $200 мільйонів. Що з цього вийшло, глядачі побачать уже 4 жовтня 2024 року.

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Студія Warner Bros. Pictures представила перший офіційний трейлер фільму "Джокер: Folie à Deux" режисера Тодда Філліпса, головні ролі в якому зіграли Хоакін Фенікс і Леді Гага.

Перший фільм був історією походження Джокера, невдалого стендап-коміка Артура Флека. Наприкінці картини він вбиває Мюррея Франкліна в прямому ефірі по телебаченню і потрапляє в психіатричну лікарню "Аркхем".

У трейлері глядача зустрічають похмурі кадри лікарні. Тут Артур Флек знайомиться з доктором Гарлін Квінзел (Леді Гага). Оскільки ці двоє швидко шалено закохуються одне в одного, окружний прокурор Готема Гарві Дент починає порушувати справу проти Артура за його попередні дії, змушуючи Гарлін вжити заходів, щоб врятувати свого нового спільника у злочині.

Пара тікає із закладу і потрапляє на вулиці Готема, де вони починають шалено танцювати, а Гарлін перетворюється на музу Джокера Гарлі Квін.

"Я ніхто. Я не зробила у своєму житті нічого такого, як ти", — каже Гарлі Квінн Джокеру.

"Я розповім вам, що змінилося. Я більше не один", — звучить голос за кадром.

За словами Філліпса, музика — важливий, але не головний елемент другої картини. Про це режисер розповів під час презентації Warner Bros. на CinemaCon, спростувавши всі попередні чутки про формат майбутнього фільму. Він підкреслив, що його команда ніколи не говорила, що "Джокер: Божевілля на двох" стане повноцінним мюзиклом. За даними Variety, у сиквелі буде щонайменше 15 кавер-версій дуже відомих пісень і, можливо, один або два оригінальних треки.

"Джокер" 2019 року став величезним блокбастером зі світовою касою в $1 млрд і першим фільмом із рейтингом R, який подолав цю позначку. Фільм отримав 11 номінацій на "Оскара" і виборов дві нагороди — Хоакіна Фенікса за найкращу чоловічу роль і Гільдур Гуднадоттір за оригінальну музику.

Виробництво оригіналу обійшлося у $62,5 мільйона, що є надзвичайно скромним бюджетом для адаптації коміксів. З огляду на безпрецедентний фінансовий успіх, наступний проєкт отримав значно більше фінансування — $200 мільйонів.

На екрани другий "Джокер" вийде 4 жовтня 2024 року — рівно через п'ять років після виходу першого фільму.

Раніше Фокус писав, скільки заплатили Леді Газі та Хоакіну Феніксу за зйомки в другій частині "Джокера".