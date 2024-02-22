Озвучено гонорари Леді Гаги і Хоакіна Фенікса за зйомки в другій частині "Джокера"

Гонорар Хоакіна Фенікса в кілька разів більший, ніж за перший фільм "Джокер". Не останню роль у цьому зіграли касові збори стрічки й "Оскар".

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$20 мільйонів отримає Хоакін Фенікс за свою гру у фільмі "Джокер: Folie à Deux", а його партнерка Леді Гага, яка грає Гарлі Квін, забере $12 мільйонів, повідомляє Variety

За першу картину Тодда Філліпса "Джокер", яка вийшла 2019 року, Хоакіну заплатили $4,5 мільйона, але куди більше щастя йому принесла перемога на "Оскарі" за найкращу чоловічу роль. Тепер же наявність золотої статуетки кратно підняла вартість актора.

Продовження виходить через п'ять років після того, як "Джокер" заробив у світовому прокаті мільярд доларів, незважаючи на рейтинг R.

Повідомляється, що Warner Bros. витратила на сиквел майже $200 мільйонів, що більш ніж удвічі перевищує виробничий бюджет "Джокера" в $60 мільйонів.

Хоакіну Фенікусу заплатять $20 мільйонів Фото: Instagram toddphillips Леді Гага отримає $12 мільйонів Фото: Instagram toddphillips

На відміну від "Джокера", сиквел являє собою музичний фільм — "складний" жанр зі своїми касовими проблемами.

Зовсім нещодавно Тодд Філіпс показав фанатам кілька кадрів з нового фільму з Хоакіном і Леді Гагою.

Вихід картини "Джокер: Folie à Deux" заплановано на 4 жовтня 2024 року компанією Warner Bros. Pictures.

Фільм "Джокер" 2019 року, який Філліпс зняв і написав у співавторстві з 59-річним Скоттом Сільвером, закінчився тим, що Джокера лікували в Аркхемі після того, як він скоїв убивство і спровокував смертельний бунт.

Гага знялася у фільмі 2018 року "Зірка народилася" і стала першою жінкою в історії, яка отримала за один рік премії "Оскар", "Греммі", BAFTA і "Золотий глобус" за свою акторську гру і внесок у саундтрек.

Раніше Фокус писав, що Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках фільму "Всі страхи Бо".