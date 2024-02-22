Озвучены гонорары Леди Гаги и Хоакина Феникса за съемки во второй части "Джокера"

Гонорар Хоакина Феникса в несколько раз больше, чем за первый фильм "Джокер". Не последнюю роль в этом сыграли кассовые сборы ленты и "Оскар".

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$20 миллионов получит Хоакин Феникс за свою игру в фильме "Джокер: Folie à Deux", а его партнерша Леди Гага, играющая Харли Квин, унесет $12 миллионов, сообщает Variety

За первую картину Тодда Филлипса "Джокер", которая вышла в 2019 году, Хоакину заплатили $4,5 миллиона, но куда больше счастья ему принесла победа на "Оскаре" за лучшую мужскую роль. Теперь же наличие золотой статуэтки кратно подняло стоимость актера.

Продолжение выходит через пять лет после того, как "Джокер" заработал в мировом прокате миллиард долларов, несмотря на рейтинг R.

Сообщается, что Warner Bros. потратила на сиквел почти $200 миллионов, что более чем вдвое превышает производственный бюджет "Джокера" в $60 миллионов.

Хоакину Феникусу заплатят $20 миллионов Фото: Instagram toddphillips Леди Гага получит $12 миллионов Фото: Instagram toddphillips

В отличие от "Джокера", сиквел представляет собой музыкальный фильм — "сложный" жанр со своими кассовыми проблемами.

Совсем недавно Тодд Филипс показал фанатам несколько кадров из нового фильма с Хоакином и Леди Гагой.

Выход картины "Джокер: Folie à Deux" запланирован на 4 октября 2024 года компанией Warner Bros. Pictures.

Фильм "Джокер" 2019 года, который Филлипс снял и написал в соавторстве с 59-летним Скоттом Сильвером, закончился тем, что Джокера лечили в Аркхэме после того, как он совершил убийство и спровоцировал смертельный бунт.

Гага снялась в фильме 2018 года "Звезда родилась" и стала первой женщиной в истории, получившей за один год премии "Оскар", "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус" за свою актерскую игру и вклад в саундтрек.

Ранее Фокус писал, что Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма "Все страхи Бо".