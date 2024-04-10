Вышел первый официальный трейлер второй части "Джокера"

На производство фильма потратили $200 миллионов. Что из этого получилось, зрители увидят уже 4 октября 2024 года.

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Студия Warner Bros. Pictures представила первый официальный трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux" режиссера Тодда Филлипса, главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.

Первый фильм был историей происхождения Джокера, неудавшегося стендап-комика Артура Флека. В конце картины он убивает Мюррея Франклина в прямом эфире по телевидению и попадает в психиатрическую больницу "Аркхэм".

В трейлере зрителя встречают мрачные кадры лечебницы. Здесь Артур Флек знакомится с доктором Харлин Квинзел (Леди Гага). Поскольку эти двое быстро безумно влюбляются друг в друга, окружной прокурор Готэма Харви Дент начинает возбуждать дело против Артура за его предыдущие действия, вынуждая Харлин принять меры, чтобы спасти своего нового сообщника по преступлению.

Пара убегает из заведения и попадает на улицы Готэма, где они начинают безумно танцевать, а Харлин превращается в музу Джокера Харли Квин.

"Я никто. Я не сделала в своей жизни ничего такого, как ты", — говорит Харли Квинн Джокеру.

"Я расскажу вам, что изменилось. Я больше не один", – звучит голос за кадром.

По словам Филлипса, музыка – важный, но не главный элемент второй картины. Об этом режиссер рассказал во время презентации Warner Bros. на CinemaCon, опровергнув все предварительные слухи о формате предстоящего фильма. Он подчеркнул, что его команда никогда не говорила, что "Джокер: Безумие на двоих" станет полноценным мюзиклом. По данным Variety, в сиквеле будет как минимум 15 кавер-версий очень известных песен и, возможно, один или два оригинальных трека.

"Джокер" в 2019 году стал огромным блокбастером с мировой кассой в $1 млрд и первым фильмом с рейтингом R, преодолевшим эту отметку. Фильм получил 11 номинаций на "Оскар" и выборол две награды — Хоакина Феникса за лучшую мужскую роль и Хильдур Гуднадоттир за оригинальную музыку.

Производство оригинала обошлось в $62,5 миллиона, что является чрезвычайно скромным бюджетом для адаптации комиксов. Учитывая беспрецедентный финансовый успех, следующий проект получил значительно большее финансирование — $200 миллионов.

На экраны второй "Джокер" выйдет 4 октября 2024 года — ровно через пять лет после выхода первого фильма.

Ранее Фокус писал, сколько заплатили Леди Гаге и Хоакину Фениксу за съемки во второй части "Джокера".