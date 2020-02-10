Новая космическая неудача Ирана: "Зафар" не вышел на орбиту

Ирану пока не получается разогнать спутники до необходимой орбитальной скорости

Запущенный в Иране 9 февраля спутник дистанционного зондирования земли "Зафар" не вышел на орбиту. Ракета-носитель "Симорг" успешно доставила космический аппарат в космос, однако он не достиг нужной для выхода на орбиту скорости, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Спутник упал в Индийский океан.

Министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми сказал, что Иран не сдался, и в скором времени следует ожидать запуска спутника "Зафар-2". Говоря о проблемах в космической сфере, он отметил, что "на Иран наложены санкции в области спутников и ракет-носителей, и никто не предоставляет стране ни знаний, ни технологий".

Напомним, в январе 2019 года Ирана произвел неудачный запуск другого спутника – "Паям". Он также не вышел на расчетную орбиту из-за нехватки скорости.

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