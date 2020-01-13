Иран официально признал Пентагон террористами

2020-01-13 17:29:56

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Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2018 года закона, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование вооруженных сил США

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, который включил Пентагон и все его дочерние компании в список "террористических организаций".

Об этом сообщает Tansim.

Законодатели единогласно проголосовали за предложение о назначении американских войск "террористами" в ответ на убийство иранского командующего генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани.

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2018 года закона, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование вооруженных сил США. Теперь "терроистами" являются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации. 

Как ранее сообщал Фокус:

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