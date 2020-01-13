Иран официально признал Пентагон террористами

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2018 года закона, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование вооруженных сил США

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, который включил Пентагон и все его дочерние компании в список "террористических организаций".

Об этом сообщает Tansim.

Законодатели единогласно проголосовали за предложение о назначении американских войск "террористами" в ответ на убийство иранского командующего генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани.

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2018 года закона, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование вооруженных сил США. Теперь "терроистами" являются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.