Заявление Трампа по Ирану: Мы должны вместе работать, чтобы прийти к соглашению

Президент США подчеркнул, что основное оружие США – это сильная экономика

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Об этом передает СNN.

В своем выступлении амерканский лидер отметил, что пока он находится на посту президента Соединенных Штатов, Ирану не будет позволено обладать ядерным оружием.

Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела Ираном американских объектов в Ираке, никто из военнослужащих не пострадал, был нанесен лишь небольшой урон. По его словам, этому способствовали заранее предпринятые меры предосторожности, а также слаженные действия американских военных.

Трамп напомнил, что ликвидация иранского генерала Сулеймани на прошлой неделе стало сигналом руководству Ирану, что США не потерпят дальнейшей поддержки терроризма.

Лидер США также объявил о подготовке новых санкций и сохранении действующих до тех пор, пока Иран не прекратит действия, направленные против США и их союзников.

Трамп призвал страны НАТО также присоединиться к США на фоне напряженной обстановки Ближнем востоке.

Президент США подчеркнул, что основное оружие США – это сильная экономика, а также современное, высокоточное вооружение, которое пока что, он не хотел бы применять.

Он также отметил, что США уничтожили более 10 тыс. террористов ИГИЛ, которые являются врагами Ирана.

По его словам, Соединенные Штаты располагают многими возможностями, чтобы снять напряженность на Ближнем востоке, однако хотели бы это сделать мирным путем. Он отметил, что в случае изменения поведения Ирана, перед иранским народом и государством откроется будущее, преисполненное процветания. Мы должны вместе работать, чтобы найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир, подытожил президент США.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.