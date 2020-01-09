Иран отверг призыв Трампа к миру: военные пообещали США "более жесткую месть"

В случае обострения конфликта иранцы могут перейти к "крушащим стальным ударам"

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа начать двусторонние мирные преговоры. Заявление американского лидера прокомментировал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает Deutsche Welle.

Иранский чиновник назвал предложения Трампа "немыслимыми". Именно так власти Ирана оценили их в контексте антииранских санкций, обещанных главой США.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф отреагировал на заявление Трампа о беспрецедентной военной мощи США.

Он заявил, что миром управляет не "прекрасное вооружение", а люди. "А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него", - сказал министр.

Кроме того, начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг, пишет агентство Tasnim.

Ответ от Корпуса стражей исламской революции будет "сильнее, сокрушительнее и шире", сказал военный. В заявлении также говорится, что ракетный удар по американской авиабазе был не более чем пощечиной, но в дальнейшем иранцы могут перейти к "крушащим стальным ударам".

8 января президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Американский лидер объявил о подготовке новых санкций против Ирана, но отказался от развития вооруженного конфликта.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.