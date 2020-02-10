Место преемника Меркель вновь вакантно: Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером

Аннегрет Крамп-Карренбауэр покинет пост главы ХДС

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не намерена выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности лидера партии.

Об этом сообщил официальный представитель ХДС, пишет Spiegel.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром 10 февраля, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

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По словам Крамп-Карренбауэр, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.

В свою очередь, Ангела Меркель, как сообщается, поблагодарила председателя ХДС и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась работать министром обороны.

Как ранее сообщал Фокус:

7 декабря 2019 года Меркель официально заявила об уходе с поста главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические должности после того, как в 2021 году подойдет срок окончания ее полномочий.