Филиппины в одностороннем порядке разорвали военное соглашение с США

Президент страны Родриго Дутерте часто критиковал американскую политику безопасности, одобряя действия КНР и России

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал прекратить действие договора о военном сотрудничестве с США, который позволял американским войскам проводить учения на территории страны. Соответствующая нота передана в посольство США в Маниле.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, власти Филлипин пошли на такой шаг, несмотря на исторически тесные связи филиппинских военных с американскими коллегами.

"Пришло время, когда мы будем рассчитывать только на себя. Мы укрепим нашу оборону, и больше не будем полагаться ни на какую страну", – сказал спикер президента Сальвадор Панело.

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Родриго Дутерте часто критиковал политику безопасности США, при этом, одобряя действия КНР и России. На протяжении более трех лет пребывания в должности, он осуждал Вашингтон за лицемерие и обращение с Филиппинами "как с собакой на поводке".

Президент Филлипин также обвинил США в проведении секретных операций на территории его страны. В своей бессвязной речи в понедельник он заявил, что в на Филлипинах США хранит свое ядерное оружие.

По информации издания, окончательное решение разорвать военное соглашение с США Дутерте принял после того, как один из высоких чинов страны по борьбе с наркотиками, бывший начальник полиции Рональд дела Роза сообщил, что его американская виза была аннулирована.

Заключенное в 1999 году соглашение, которое позволяло американским военным участвовать в учениях на территории Филиппин, потеряет силу через 180 дней после вручения ноты.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Филиппин Родриго Дутерте осуществляет "крупномасштабное предприятие по убийству" людей, его действия должны расследоваться ООН, как преступления против человечности. Об этом сообщили в правозащитной организации Amnesty International.

Ранее Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока.

Он также разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятку.