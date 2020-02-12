Air Italy, второй по величине авиаперевозчик Италии, уходит с рынка

Для правительства Италии это известие оказалось полностью неожиданным

Авиакомпания Air Italy объявила на своем сайте о приостановке деятельности с последующей ликвидацией. Это второй по величине авиаперевозчик страны после Alitalia.

Сообщается, что пассажиры, купившие билеты на рейсы до 25 февраля включительно, будут перевезены другими авиакомпаниями. Пассажирам с рейсами после этой даты будет выплачиваться компенсация.

По данным местных СМИ, инвесторы Air Italy – авиакомпания Qatar Airways с долей 49% и мусульманский религиозный лидер, предприниматель Карим Ага-хан IV (51%) – возлагали большие надежды на эту авиакомпанию. Они перезапустили ее в начале 2018 года путем слияния с региональным перевозчиком Meridiana (Сардиния). Говорилось даже о планах сделать Air Italy крупнейшим перевозчиком страны вместо Alitalia, находящейся в хроническом кризисе уже не первый год. Для этой цели инвесторы потратили крупные суммы для двукратного увеличения авиапарка и запуска международных рейсов в Нью-Йорк, Майами, Бангкок, Нью-Дели. Однако в условиях острой конкуренции на рынке Air Italy в 2018 году получила убыток в 164 млн евро, а в 2019 году – еще 200 млн евро.

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После объявления о ликвидации, министерство транспорта Италии потребовало экстренной встречи с владельцами. "Решение о ликвидации компании такого размера является неприемлемым без предварительного уведомления правительства и без серьезного рассмотрения всех возможных альтернатив", – заявила министр Паола де Микели.

Как ранее сообщал Фокус: