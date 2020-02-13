Блумберг: У Путина есть веские причины быть агрессивным в Европе

Американский миллиардер неоднократно оправдывал политику России

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка, а ныне кандидат в президенты США от Демократической партии Майк Блумберг ранее неоднократно оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины. В частности, он приравнял аннексию Крыма Россией с политикой США по отношению к своим соседям.

Об этом пишет колумнист издания The Washington Post Джош Рогин.

Так, Рогин напоминает, что "еще в феврале 2015 года Майк Блумберг в своем комментарии в Институте Аспена назвал вторжение Путина в Украину, аннексию Крыма и враждебность к Западу не только вполне понятными, но и равнозначными действиям, которые США совершили за свою 200-летнюю историю".

"Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей в этой стране хотели бы быть американцами. Техас и Калифорния - вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их. Я не считаю, что Путин делает доброе дело, что это было разрешено. Но мы это сделали, это было 200 лет назад", – заявил тогда Майк Блумберг.

В свою очередь, Рогин отмечает, что между указанными событиями лежит существенная разница.

"Американская экспансия в 19-ом веке отвечала (к сожалению) международным нормам поведения того времени. И, наоборот, нападение России на Украину означал резкий отход от международного порядка, который остался нетронутым с конца Второй мировой войны", – говорится в публикации WP.

Блумберг также сравнил захват Крыма с завладением военной базой в бухте Гуантанамо (Куба) Соединенными Штатами.

"А вы хотите теплый водный порт? Гуантанамо Бей Вам ни о чем не говорит? Где-нибудь. Мы его забрали", – сказал Майк Блумберг.

На что Рогин напомнил, что "военно-морская база США в бухте Гуантанамо была основана не в результате военного вторжения спецназа без опознавательных знаков, а согласно договору 1903 года с кубинским правительством".

По мнению Блумберга, у Путина есть веские причины быть агрессивным в Европе, поскольку Запад спровоцировал его расширением НАТО.

"Одной из причин того, что Путин сделал так, как он сделал, – это продвижение НАТО вдоль российской границы", – утверждал американский миллиардер.

Но, как пишет Рогин, он забыл указать "причину продвижения НАТО на восток, а именно то, что страны Восточной и Центральной Европы отчаянно хотели избежать российского контроля, который приводил к политическим, религиозным и экономическим репрессиям».

Издание также приводит неоднозначное высказывание Блумберга, что Россия и США должны быть союзниками.

"Мы никогда не сможем остановить Иран относительно обретения статуса ядерной державы, если у нас не будет России "как союзника", – говорил Блумберг.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.

Он также поддержал идею импичмента президента США Дональда Трампа.