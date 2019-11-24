Американский миллиардер Блумберг официально заявил о вступлении в президентскую гонку

Бывший мэр Нью-Йорка выразил уверенность, что его уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности поможет ему одержать победу

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг в воскресенье, 24 ноября, официально объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку", – написал он.

Он также выразил уверенность, что его уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности поможет ему одержать победу.

Блумберг считает, что Трамп "олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей".

"Мы не можем позволить себе терпеть еще 4 года безрассудных и неэтичных поступков президента Трампа. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку", – сказано в его заявлении.

Кандидат отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию.

Таким образом, 77-летний предприниматель присоединится к и без того большой группе претендентов от Демократической партии на пост президента США. По его мнению, никто из нынешних претендентов-демократов не мог бы победить Трампа. Поэтому он выдвинулся сам.

Эксперты отмечают, что Блумберг придерживается по многим вопросам умеренных позиций и потому считается "демократом-центристом". Таким образом, для избирателей он может стать альтернативой другому кандидату – бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Именно Байден считается фаворитом праймериз у демократов. Однако ряд аналитиков считает, что американские избиратели, в целом, не в восторге от кандидатуры Байдена.

Майкл Рубенс Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне (США, штат Массачусетс) в еврейской семье. Отец Уильям родился в Челси (штат Массачусетс) в семье российского иммигранта, мать Шарлотта родилась в Нью-Джерси.

В 1964 году Блумберг стал выпускником Университета Джонса Хопкинса, чуть позднее завершил Гарвардскую школу бизнеса. Получил степень магистра делового администрирования.

Бизнес-карьеру начал в компании Salomon Brothers, где отвечал за информационные системы и возглавлял торговлю акциями. В 1981 году бизнесмен основал собственную фирму Bloomberg LP, которая собирала, анализировала и продавала информацию о состоянии финансовых рынков. Компания имеет мировое имя и по сей день, постепенно разрастаясь и приобретая телеканалы с радиостанциями. На данный момент число подписчиков на новости превышает 250 тысяч человек.

В то же время Блумберг занимался политической деятельностью. Он победил на выборах мэра Нью-Йорка в 2001 году. В 2005 году был переизбран на второй срок. Разрыв в голосах на выборах составил 20%, став рекордным показателем.

Интересно, что во время исполнения должностных полномочий Блумберг назначил себе зарплату в 1 доллар в год. Также политик не пользовался государственным жильём, полностью обеспечивая себя за счет доходов в бизнес-сфере.

С 31 января 2014 года Блумберг занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата. На 5 мая 2018 года чиновник, по версии Forbes, занимал 11-е место с состоянием в $50,4 млрд. За свою деятельность в 2014 году он был награжден званием почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи (KBE).

Что касается личной жизни, то Блумберг женился на Сьюзан Браун, в браке с которой родилось двое дочерей: Эмма 1979 г.р. и Джорджина 1983 г.р. В настоящее время находится в разводе.

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