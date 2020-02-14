"Делает мою работу невозможной". Генпрокурор США раскритиковал Трампа за его твиты

Уильям Барр потребовал от президента прекратить комментировать уголовные дела

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что твиты президента Дональда Трампа делают его работу "невозможной". Об этом сообщает ВВС.

Барр раскритиковал президента на фоне пристального внимания Министерства юстиции к рассмотрению дела Роджера Стоуна – осужденного экс-советника президента.

"Я думаю, что пришло время прекратить твитить об уголовных делах Министерства юстиции. Я не могу выполнять свою работу здесь, в департаменте из-за постоянных комментариев, которые подрывают мое имя", – заявил Барр.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл поддержал генпрокурора.

"Если генеральный прокурор говорит, что это мешает ему выполнять работу, президент должен прислушаться к генеральному прокурору", – сказал Макконнелл.

Скандал возник после того, как Министерство юстиции сообщило, что собирается сократить тюремный срок для Стоуна, который является давним другом Трампа. Ранее Стоун был признан виновным в препятствовании расследованию комитета Палаты представителей по вмешательству России в американские выборы в 2016 году.

Изначально федеральная прокуратура рекомендовала отправить Стоуна в тюрьму на срок от 7 до 9 лет. Президент отреагировал на это в Twitter заявив, что "это ужасная и очень несправедливая ситуация".

После этого, рекомендации были отменены, что вызвало подозрения о возможном вмешательстве генпрокурора, чтобы угодить президенту. Подлил масла в огонь и сам Трамп, похвалив в Twitter Барра и написав, что генпрокурор "взял на себя ответственность" за это дело.

В свою очередь, Барр настаивает на том, что президент никогда не просил его что-либо предпринять по уголовному делу, но заявил, что посты президента по поводу еще не закрытых дел делают его работу "невозможной".

"Я не собираюсь подвергаться издевательствам или влиянию со стороны кого-либо… будь то Конгресс, редакция газеты или президент", – добавил Барр.

Генеральный прокурор надеется, что Трамп отреагирует на его просьбу и будет ее уважать.

Как ранее сообщал Фокус:

Кандидат Трампа на должность генпрокурора США пообещал быть "независимым". Барр заявлял, что его будет невозможно заставить совершить то, что он сочтет неверным.

По данным СМИ, генпрокурор США отказался объявить разговор Трампа и Зеленского законным. Президент США хотел публичного заявления от Уильяма Барра.