Второй за месяц. На Великобританию снова обрушился шторм с ветром и дождями
2020-02-16 14:27:00
На территории страны было выпущено более 250 предупреждений
В Великобританию пришел второй за месяц мощный шторм, который уже стал причиной гибели двоих человек. Об этом сообщает DW.
В Британской метеорологической службе говорят, что ураган "Деннис" принес с собой сильный ветер и большое количество осадков. Из-за непогоды были отменены сотни рейсов, а также частично приостановлена работа железной дороги в связи с наводнениями.
На территории страны было выпущено более 250 предупреждений, включая Англию, Шотландию и Уэльс. Ожидается, что из берегов может выйти река Нит, а в городе Понтипул уже разлилась река Тафф.
Также в городе Тредегар уже выпало более 105 мм осадков, в другом населенном пункту Абердарон скорость ветра усилилась до 146 км/ч. В разных регионах Британии в помощь населению были привлечены военные и резервисты.
На восточном побережье Британии в море были найдены тела двух мужчин, которые предположительно утонули во время шторма.
На так давно, 9 февраля, на Британию обрушился шторм "Сиара", который стал причиной сотен наводнений по всей стране. Тогда скорость ветра достигала 149 км/ч. Больше всего от шторма пострадал Уэльс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Шесть человек погибли по всей Европе из-за шторма Кьяра (Ciara). В Великобритании несколько десятков тысяч домов остались без света, сотни деревьев рухнули, перекрыв дороги и разбив машины, реки вышли из берегов.
- Также шторм "Кьяра" выбросил на берег гигантский скелет неизвестного существа. Жители шотландского города предположили, что туша принадлежит мифическому чудовищу