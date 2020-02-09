Шторм помог самолету British Airways установить рекорд скорости над Атлантикой
2020-02-09 14:05:03
Боинг авиакомпании долетел из Нью-Йорка до Лондона ща 4 часа 56 минут
Самолет Boeing 747 авиакомпании компании British Airways совершил самый быстрый коммерческий пассажирский рейс из Нью-Йорка в Лондона. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в Twitter.
В субботу и воскресенье рекорды над Атлантикой несколько раз обновлялись под воздействием мощного шторма Кьяра, который достиг Британии. В то же время сотни более поздних рейсов были отменены.
Боинг British Airways прилетел из Нью-Йорка в лондонский аэропорт Хитроу за 4 часа 56 минут. Он оказался всего на минуту быстрее, чем рейс Virgin Atlantic, который приземлился в Хитроу несколькими мгновениями позже, и на три минуты быстрее, чем другой самолет Virgin, прилетевший сегодня утром.
Самолеты British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд на линии Нью-Йорк-Лондон, который принадлежал компании Norwegian, самолет которой в 2018 году долетел до Лондона за 5 часов 13 минут. Среднее время авиаперелета между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.
"Мы всегда отдаем предпочтение безопасности перед рекордами скорости, но наши высококвалифицированные пилоты максимально использовали условия, чтобы заблаговременно вернуть клиентов в Лондон", - прокомментировали рекорд в British Airways, сообщает The Independent.
Максимальную скорость (825 миль в час) самолет авиакомпании набрал над восточным побережьем Ньюфаундленда.
В то же время абсолютный рекорд был установлен на сверхзвуковом авиалайнере в 1996 году: "Конкорд" долетел из Нью-Йорка до Лондона за 2 часа 52 минуты и 59 секунд.Несмотря на ускорение полетов через Атлантику, шторм Кьяра стал причиной отмены сотни авиарейсов, поездов и паромных сообщений.
Как ранее сообщал Фокус:
- Компания Boeing в январе 2021 года официально прекратила производство лайнеров модели 737 Max. В 2019 году самолет этой версии потерпел крушение в Эфиопии, а 2018 - в Индонезии.