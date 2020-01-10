"Самолет создали клоуны под руководством мартышек", – сотрудники Boeing о модели 737 MAX

FAA назвала письма "разочаровывающими", но добавила, что они не вскрыли никаких новых проблем самолета кроме ранее известных

Имиджу Boeing нанесен новый урон. Работники компании нелестно отзывались о самолете Boeing 737 MAX еще задолго до катастроф. Об этом сообщил Bloomberg.

9 января, под давлением законодателей, компания передала авиационному регулятору США (FAA) и комитетам конгресса последнюю часть внутренней переписки, относящейся к этапу сертификации Boeing 737 MAX и созданию тренажеров для подготовки пилотов.

На днях Boeing признал необходимость переподготовки пилотов на 737 МАХ на полноценных тренажерах вместо программных. Ранее именно дешевая переподготовка пилотов была главной маркетинговой фишкой этой модели.

В переписке около 100 страниц. В основном она относится к 2017–2018 годам и касается взаимодействия компании с FAA по тренажерам. В ней обнаружены такие фразы:

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"Отсутствие виртуального тренажера даже для одной системы убивает всю идею MAX"

"Наша позиция не меняется: переподготовка на тренажере не требуется. Boeing не даст это сделать"

"Этот самолет создали клоуны под руководством мартышек"

"Не знаю, буду ли работать здесь в апреле, но врать FAA я не буду"

"Ты посадишь семью на MAX c пилотом с тренажера? Я лично нет"

"Я своим умом джедая обманул этого дурака. Мне нужно давать 1000 долларов каждый раз, когда я принимаю один из этих звонков. Я спасаю эту компанию на большую сумму"

"Я буду шокирован, если FAA пропустит эту какашку".

"Самое "приятное", что мы перезапускаем все это с 777X с тем же поставщиком и подписались на еще более агрессивный график!"

FAA назвала письма "разочаровывающими", но добавила, что они не вскрыли никаких новых проблем самолета кроме ранее известных.

Boeing настаивает, что тренажеры 737 MAX работают как надо. Что же касается писем, то их тон "противоречит ценностям Boeing", и авторы будут наказаны.

Конгрессмен Питер ДеФазио, который возглавляет комитет, расследующий дело "Boeing и МАХ", заявил: "Письма показывают, на что Boeing, по-видимому, был готов пойти, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов, экипажей самолетов и пассажиров, даже несмотря на то, что его собственные сотрудники подавали сигналы тревоги".

FAA по-прежнему не называет срок возобновления полетов Boeing 737 MAX.

Как ранее сообщал Фокус:

8 января акции Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке. Сама же компания в Twitter написала о том, держит тесную связь с авиакомпанией МАУ и поддерживает их "в это трудное время".

Иранская сторона заявила, что готова вскрыть "черные ящики" Boeing 737 украинских авиалиний МАУ сразу после того, как накануне несколько мировых лидеров, включая президентов Франции, США и премьер-министра Канады, предположили, что самолет был сбит иранской ракетой.