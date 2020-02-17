Китай заявил, что близок к победе над коронавирусом

Глава МИД КНР заверил, что эпидемия не подорвет китайскую экономику

Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в ближайшее время Китай сумеет преодолеть эпидемию коронавируса COVID-19. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим свет в конце тоннеля", – сказал глава китайского МИД.

Он также добавил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.

"Экономика Китая способна преодолеть эту проблему", – заверил Ван И.

Глава МИД Китая также выразил благодарность ряду стран за помощь в борьбе против эпидемии, в частности, России.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние сутки количество людей, инфицированных китайским коронавирусом, увеличилось до 71 тысяч 334. Подтверждены 1775 смертей из-за вируса.

В целях борьбы с эпидемией власти китайской провинции Хубэй запретили всем жителям региона, включая 24 миллиона человек, проживающих в сельской местности, выходить из домов.