Коронавирус: от инфекции вылечились больше 10 тысяч человек
2020-02-17 07:56:07
Подтверждены 1775 смертей
Количество людей, инфицированных китайским коронавируса, увеличилось до 71 тысяч 334. Подтверждены 1775 смертей из-за вируса.
Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
За сутки зафиксировано 109 новых смертей. Успешно вылечились от вируса 10 тысяч 972 человека.
Больше всего случаев заражения вне Китая зафиксировали в Сингапуре (75), Японии (61), Гонконг (57) и Таиланде (34).
Напомним, первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, одобрили к продаже.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
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