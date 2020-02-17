От коронавируса умер главврач больницы в Ухане, – СМИ (обновлено)

В самой больнице пока не комментируют информацию

Главврач больницы в Ухане Лю Чжимин умер от коронавируса.

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на китайское издание Red Star News.

Местное медиа уверяет, что информацию о смерти Лю Чжимин им подтвердили сразу несколько источников, в т.ч. в самой больнице в Ухане.

В больнице пока не дают никаких комментариев.

Также известно о смерти от коронавируса 59-летней медсестры, работавшей в этой же больнице.

Журналисты уточняют, что с высокой долей вероятности Лю Фан умерла из-за нехватки защитных костюмов.

"Мы глубоко расстроены из-за потери такой хорошей медсестры как Лю Фан", – говорится в заявлении госпиталя.

Обновлено 20:15

Врачи из провинции Хубэй, в которой находится Ухань, отрицают смерть Лю Чжимина и говорят, что сейчас он находится в реанимации.

Его состояние оценивается как критическое.

Как ранее сообщал Фокус:

Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, говорится в официальном сообщении организаторов. Мероприятие должно было состояться с 21 по 30 апреля. Новая дата проведения пока не объявлена.