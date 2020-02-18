Украинцы смогут пользоваться в России своим внутренним паспортом и после 1 марта

Для выезда в Россию украинцам потребуется загранпаспорт, но для въезда в РФ и внутри страны они смогут пользоваться внутренним паспортом

Россия сохранит действие внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению правительства Украины, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать только загранпаспорта. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Наличие действительного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого в таком качестве в РФ, является обязательным условием при предоставлении ему государственных услуг в сфере миграции, в том числе при осуществлении миграционного учета, выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство, напомнили в МВД России.

В 1997 году между Украиной и Россией было подписано межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок, передвижения, трудоустройстве в другой стране, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта.

8 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию.

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