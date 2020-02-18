Минус 35 тысяч. Крупнейший банк Европы сократит персонал
2020-02-18 18:45:37
Банк представил программу реформ, призванных улучшить его показатели к 2022 году
Британский банк HSBC опубликовал результаты 2019 года и сообщил о грядущих масштабных реформах. Чистая прибыль банка упала на 53%, до $6 млрд, из-за списаний на $7,3 млрд в подразделениях глобального банкинга и коммерческого банкинга. Прибыль до вычета налогов упала на 33%, до $13,3 млрд, в то время как аналитики ожидали этот показатель на уровне $20,03 млрд.
В связи с этим банк представил программу реформ, призванных улучшить показатели к 2022 году. Он планирует значительно сократить издержки, упростить организационную структуру, повысить эффективность и конкурентоспособность.
"Масштабы этой программы таковы, что численность наших сотрудников в ближайшие три года сократится с 235 тыс. до примерно 200 тыс.", – сказал исполняющий обязанности генерального директора HSBC Ноэль Куин в интервью Reuters.
Банк намерен снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд и избавиться от активов на сумму $100 млрд. Помимо сокращения численности штата банк планирует сократить число отделений в США, частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений, а также свернуть работу отделения по работе с VIP-клиентами.
HSBC в 2019 году занимал 21-е место в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes. Банк, зарегистрированный в Великобритании, является крупнейшим предприятием своего сектора в Европе. Объем активов HSBC в 2019 году оценивался в $2,55 трлн.
Как ранее сообщал Фокус:
- На начало января 10 из 75-ти платежеспособных украинских банков хотя бы раз нарушали нормативы НБУ.
- Теперь банки обязаны указывать стоимость потребительских кредитов с учетом всех дополнительных платежей и услуг.
- НБУ в 2019 году несколько раз снижал учетную ставку. В последний раз 13 декабря – до 13,5% годовых. В целом за год она снизилась на 4,5 п.п.
- Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова прогнозирует, что в 2020 году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.