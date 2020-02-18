Минус 35 тысяч. Крупнейший банк Европы сократит персонал

Банк представил программу реформ, призванных улучшить его показатели к 2022 году

Британский банк HSBC опубликовал результаты 2019 года и сообщил о грядущих масштабных реформах. Чистая прибыль банка упала на 53%, до $6 млрд, из-за списаний на $7,3 млрд в подразделениях глобального банкинга и коммерческого банкинга. Прибыль до вычета налогов упала на 33%, до $13,3 млрд, в то время как аналитики ожидали этот показатель на уровне $20,03 млрд.

В связи с этим банк представил программу реформ, призванных улучшить показатели к 2022 году. Он планирует значительно сократить издержки, упростить организационную структуру, повысить эффективность и конкурентоспособность.

"Масштабы этой программы таковы, что численность наших сотрудников в ближайшие три года сократится с 235 тыс. до примерно 200 тыс.", – сказал исполняющий обязанности генерального директора HSBC Ноэль Куин в интервью Reuters.

Банк намерен снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд и избавиться от активов на сумму $100 млрд. Помимо сокращения численности штата банк планирует сократить число отделений в США, частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений, а также свернуть работу отделения по работе с VIP-клиентами.

HSBC в 2019 году занимал 21-е место в рейтинге крупнейших частных компаний по версии Forbes. Банк, зарегистрированный в Великобритании, является крупнейшим предприятием своего сектора в Европе. Объем активов HSBC в 2019 году оценивался в $2,55 трлн.

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