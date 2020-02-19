Сотни миллиардов саранчи. Полчища насекомых взялись за скудный урожай Южного Судана
2020-02-19 12:41:00
Нашествие насекомых грозит голодом региону, пережившему гражданскую войну
В продовольственном агентстве ООН заявили, что рои пустынной саранчи добрались до Южного Судана, перед этим опустошив в Сомали, Эфиопии, Кении и Уганде. Об этом сообщает ВВС.
Насекомые принялись пожирать посевы зерновых и пастбища в Южном Судане, который уже столкнулся голодом после завершения гражданской войны.
По данным ООН, в Восточной Африке может возникнуть продовольственный кризис, если нашествие насекомых не будет взято под контроль. Также госсекретарь США Майк Помпео пообещал выделить 8 млн долларов на борьбу с нашествием.
Нашествие саранчи в этом году в Кении было признано наихудшим за последние 70 лет, а в Сомали и Эфиопии за 25 лет.
Усилия местных властей по борьбе с саранчой до сих пор не дали существенных результатов. Воздушное распыление пестицидов считается самым эффективным способом уничтожения насекомых, но страны региона не имеют необходимых для этого ресурсов.
Существуют реальные опасения, что рои увеличились до сотни миллиардов насекомых и будут расти дальше.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что в Южный Судан через Уганду и переместились около 2 тыс. взрослых насекомых. Насекомые размножаются настолько быстро, что к июню их численность может вырасти в 500 раз.
На прошлой неделе ООН призвало международное сообщество предоставить 76 млн долларов для финансирования обработки пострадавших регионов пестицидами.
Стоит подчеркнуть, что около 60% населения Южного Судана сталкивается с нехваткой продовольствия, а нашествие саранчи заставит голодать еще большее количество людей, в том числе и детей, предупреждает правозащитная группа "Спасите детей". Даже без саранчи в этом году более 1,3 млн детей в возрасте от 5 лет будут страдать от острого недоедания.
В связи с нашествие насекомых Сомали объявила чрезвычайное положение. Правительство Эфиопии призвало к "немедленным действиям" для решения проблемы, затронувшей 4 из 9 штатов страны.
В Кении были подняты самолеты для распыления пестицидов в нескольких регионах. А Уганда привлекла военных для обработки пострадавших регионов.
Рои саранчи проникли в Африку из Йемена три месяца назад.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Восточной Африке началось "библейское" нашествие саранчи, крупнейшее за 25 лет. В ООН сообщили, что нашествие представляет угрозу для продовольственной безопасности региона.
- В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за крупнейшего за 25 лет нашествия саранчи. Насекомые представляют "серьезную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали".