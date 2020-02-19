В Иране заявили, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ сильно повреждены
2020-02-19 13:11:47
Бортовые самописцы перед расшифровкой решили починить
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" украинского самолета МАУ, сбитого в Иране в январе, сильно поврежден.
Об этом сообщает Mehr.
"Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", – сказал он.
Согласно докладу Организации гражданской авиации Ирана, агентство попросило французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий предоставить список оборудования, необходимого для декодирования бортовых самописцев и изучить возможность их передачи в Иран.
Тем не менее, Хатами заявил, что ни одно агентство "пока не ответило положительно" на запрос, добавив, что Иран рассматривает возможность приобретения этого оборудования.
Как ранее писал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".