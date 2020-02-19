В Иране заявили, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ сильно повреждены

Бортовые самописцы перед расшифровкой решили починить

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" украинского самолета МАУ, сбитого в Иране в январе, сильно поврежден.

Об этом сообщает Mehr.

"Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом", – сказал он.

Согласно докладу Организации гражданской авиации Ирана, агентство попросило французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий предоставить список оборудования, необходимого для декодирования бортовых самописцев и изучить возможность их передачи в Иран.

Тем не менее, Хатами заявил, что ни одно агентство "пока не ответило положительно" на запрос, добавив, что Иран рассматривает возможность приобретения этого оборудования.

Как ранее писал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.