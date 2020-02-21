Во Францию вернулись клопы. Правительство запустило кампанию по борьбе с насекомыми

В последние годы количество клопов в стране существенно выросло

Во Франции правительство запустило компанию по борьбе с клопами, которые вернулись в страну впервые с 1950-х годов. Об этом сообщает CNN.

Так, в последние годы количество клопов в стране существенно выросло, что побудило правительство открыть информационную горячую линию и сайт посвященной проблеме.

"Мы все можем пострадать", – говорится в правительственной кампании, где также перечисляются "строгие меры" по предотвращению распространения насекомых.

По словам экспертов, спальни и гостиные с диванами подвергаются особому риску. Рекомендуется стирать подержанную одежду при температуре 60 градусов по Цельсию или выше, очищать мебель перед тем, как приносить ее в дом.

По данным правительства, в появлении клопов виновны международные поездки и растущая устойчивость насекомых к инсектицидам.

Также рекомендуется гостям отелей не оставлять багаж на полу и проверять кровати перед их использованием. По возвращению домой путешественникам рекомендуется проверять багаж на наличие клопов, а также пропылесосить чемоданы.

Если же вещи невозможно выстирать в горячей воде, то эксперты советуют нагреть ее в сушилке.

Масштабность проблемы с клопами в Париже настолько серьезно, что один из кандидатов в мэры города Бенжамен Гриво включил обещание по избавлению города от насекомых в свою предвыборную программу. Правда, Гриво был вынужден покинуть гонку после публикации интимного видео, которое якобы отправлял своей любовнице.

Как ранее сообщал Фокус: