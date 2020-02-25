Дубинки и слезоточивый газ: греки протестуют против строительства лагерей для мигрантов

Местные жители обеспокоены тем, что строительство закрытых центров приведен к тому, что мигранты задержатся на островах навсегда

На греческом острове Лесбос рано утром во вторник начались столкновения между полицией и жителями, протестующими против строительства нового центра содержания мигрантов, сообщило Reuters.

Около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, вмешалась полиция, которая применила слезоточивый газ. После этого произошли столкновения на улицах, где люди пытались перекрыть доступ к строительной площадке.

Место содержания на Лесбосе будет закрытым лагерем, доступ в который будет жестко контролироваться. Он заменит нынешний лагерь с открытым доступом, рассчитанный на 3 тысячи человек. Но в нем сейчас находятся не менее 18 тыс. мигрантов.

Греческие власти планируют построить подобные закрытые центры на островах Лесбос, Хиос (там тоже уже начались протесты), Самос, Кос и Лерос. Все они расположены вблизи побережья Турции, откуда искатели убежища пытаются попасть в Европу.

Нынешнее консервативное правительство Греции заняло более жесткую позицию по отношению к миграции по сравнению с предыдущим левым правительством. Оно объявило тендер на строительство плавающего заграждения для сдерживания мигрантов, прибывающих по морю, и ввело более быстрые процедуры обработки, которые должны ускорить депортацию.

Местные жители обеспокоены тем, что строительство закрытых центров приведен к тому, что мигранты задержатся на островах навсегда. Власти же говорят, что закрытые центры обеспечат большую общественную безопасность и ограничат потенциальные риски для здоровья. Эта обеспокоенность особенно актуальна из-за распространения коронавируса, заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

"Очевидно, что с такими вопросами, как коронавирус, можно быстро и эффективно бороться в закрытом учреждении, а не в анархическом, открытом учреждении, которое является бомбой замедленного действия", – сказал он.

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