Жгут и грабят мечети. В Дели начались масштабные столкновения на религиозной почве

В беспорядках погиб 21 человек, а пострадали более 200

В Дели индуисты напали на мусульманские мечети и дома, что переросло в наихудшее столкновение на религиозной почве за последние десятилетия. Об этом сообщает The Guardian.

Смертельные столкновения в Дели начались в воскресенье, 23 февраля, и не прекращаются до сих пор. В среду толпы индуистов начали грабить мусульманские дома, чьи хозяева были вынуждены бежать.

Более 200 человек были госпитализированы с травмами, среди которых были огнестрельные ранения, кислотные ожоги, колотые раны и ранения от камней. Число погибших возросло до 21 человека, некоторые из них прыгали с высоких зданий, чтобы спастись от атакующих.

Также среди погибших числится сотрудник разведывательного управления, чей труп был найден в канализации в районе Чанд Багх и полицейский, который был убит брошенным в голову камнем.

"Ситуация тревожная. Полиция, несмотря на все свои усилия, неспособна контролировать ситуацию, поэтому мы должны привлечь армию и ввести комендантский час в пострадавших районах", – заявил главный министр Дели Арвинд Кейривал.

Согласно сообщениям, масштабные столкновения начались после того, как около 500 молодых людей ворвались в мечеть Ашок-Нагаре. Нападавшие выломали дверь и поднялись на минарет, чтобы вывесить официальный флаг индуизма. Затем индуисты подожгли мечеть. После этого, была сожжена еще одна мечеть и мусульманские магазины на местном рынке.

Нападения на собственность, принадлежащую мусульманам, продолжаются и сегодня. Некоторые местные индусы патрулируют районы, чтобы защитить мечети и приютить мусульманские семьи, спасающиеся от вспыхнувшего насилия.

В наиболее пострадавшие районы власти начали направлять дополнительные силы, включая военизированные формирования.

Премьер-министр Нарендра Моди прервал продолжительное молчание и призвал к "миру и братству".

"Был проведен обширный анализ ситуации, сложившейся в различных частях Дели. Полиция и другие агентства работают на местах, чтобы обеспечить мир и порядок", – написал Моди в Twitter.

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