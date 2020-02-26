Жгут и грабят мечети. В Дели начались масштабные столкновения на религиозной почве
2020-02-26 14:25:00
В беспорядках погиб 21 человек, а пострадали более 200
В Дели индуисты напали на мусульманские мечети и дома, что переросло в наихудшее столкновение на религиозной почве за последние десятилетия. Об этом сообщает The Guardian.
Смертельные столкновения в Дели начались в воскресенье, 23 февраля, и не прекращаются до сих пор. В среду толпы индуистов начали грабить мусульманские дома, чьи хозяева были вынуждены бежать.
Более 200 человек были госпитализированы с травмами, среди которых были огнестрельные ранения, кислотные ожоги, колотые раны и ранения от камней. Число погибших возросло до 21 человека, некоторые из них прыгали с высоких зданий, чтобы спастись от атакующих.
Также среди погибших числится сотрудник разведывательного управления, чей труп был найден в канализации в районе Чанд Багх и полицейский, который был убит брошенным в голову камнем.
"Ситуация тревожная. Полиция, несмотря на все свои усилия, неспособна контролировать ситуацию, поэтому мы должны привлечь армию и ввести комендантский час в пострадавших районах", – заявил главный министр Дели Арвинд Кейривал.
Согласно сообщениям, масштабные столкновения начались после того, как около 500 молодых людей ворвались в мечеть Ашок-Нагаре. Нападавшие выломали дверь и поднялись на минарет, чтобы вывесить официальный флаг индуизма. Затем индуисты подожгли мечеть. После этого, была сожжена еще одна мечеть и мусульманские магазины на местном рынке.
Нападения на собственность, принадлежащую мусульманам, продолжаются и сегодня. Некоторые местные индусы патрулируют районы, чтобы защитить мечети и приютить мусульманские семьи, спасающиеся от вспыхнувшего насилия.
В наиболее пострадавшие районы власти начали направлять дополнительные силы, включая военизированные формирования.
Премьер-министр Нарендра Моди прервал продолжительное молчание и призвал к "миру и братству".
"Был проведен обширный анализ ситуации, сложившейся в различных частях Дели. Полиция и другие агентства работают на местах, чтобы обеспечить мир и порядок", – написал Моди в Twitter.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 августа правительство Индии отменило особый статус Кашмира.
- В свою очередь, Пакистан отозвал своего посла из Индии и высылал индийского посла, также приостановил торговлю с Индией.
- 8 августа Пакистан заявил, что приостанавливает железнодорожное сообщение с Индией из-за ситуации в Кашмире.
- А премьер Пакистана сравнил политику Индии в Кашмире с нацизмом. Регион утратил свой особый статус и оказался отрезанным от остального мира.
- Также в День независимости Индии в Кашмире был введен комендантский час. Дели опасалось массовых протестов в спорном регионе.