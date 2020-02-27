"Мои мысли тихие" – дебютная лента украинского режиссера Антонио Лукича

Впервые в Беларуси в прокат вышел фильм на украинском языке.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским в ролях покажут в некоторых кинотеатрах Минска.

На показе в минском кинотеатре "Пионер" 27 февраля выступит с речью посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Мои мысли тихие" – дебютная полнометражная лента украинского режиссера Антонио Лукича, которая вышла в украинский прокат 16 января.

По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил одну из наград 54-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. В секции "К Востоку от Запада" фильм отметили специальной наградой жюри фестиваля.

Ранее 19-летний украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем и киносценаристом Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа.