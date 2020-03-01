Охота на северное сияние. Что можно посмотреть в норвежском Тромсё

Сейчас в норвежском Заполярье пик сезона наблюдений за северным сиянием. Местные гиды и турфирмы в Тромсё достигли почти идеального совершенства, на 90% гарантируя, что вы увидите Аврору. А уж насколько это будет «большой бада-бум», всё-таки ещё зависит от сил, неподвластных человеку

Главное впечатление от путешествия кроме самого сияния — настоящая зима. Её на севере Норвегии в избытке. И пусть в самом Тромсё температура редко опускается ниже -5°C, ловить Аврору вас увезут вглубь Скандинавии — на границу с Финляндией.

Очень холодно

Именно там, подальше от моря, ищут районы с меньшей облачностью — это главное условие для успешного наблюдения. И вот, пробравшись сквозь тундру по колено в снегу, у вросшего в сугроб пограничного знака Suomi вы на пару часов оказываетесь в чистом поле на непрерывном ветру. За городом температура падает приблизительно от -5°С до -12°С плюс погодные условия. Танцы в трёх видах одёжки — непременный дополнительный «бонус» к мероприятию. Иначе окоченеете раньше, чем что-то увидите.

А что вы увидите, зависит не только от облачности, но и от солнечной активности накануне. Ведь северное сияние — это столкновение солнечных частиц с магнитосферой Земли. Чем сильнее на Солнце выбросы, тем лучше, а если магнитные бури — вообще хорошо!

Чтобы не пропустить всю красоту, изучите возможности ночной съёмки вашего фотоаппарата и смартфона заранее

Нам повезло около полуночи. Небо было наполовину закрыто свечением, а потом оно «взорвалось» прямо над головой. Что-то кружилось, непрестанно изменяясь в размерах и формах. Какая-то инопланетная фантазия, в которой чудились то живой организм, то некий небесный трубопровод пришельцев, качающий звёздный поток на нашу планету. Сфотографировать это всё просто нереально, а если не отморозите пальцы — так и вовсе удача.

Спустя день и ночь Солнце уже не так волновалось, подарив нам всего лишь едва зеленоватую полоску у горизонта. Зато все успели настроить фотоаппараты и сделать фантастические снимки.

Всё самое северное

Небольшой 70-тысячный Тромсё на удивление напичкан достопримечательностями. В первую очередь, конечно, эксплуатируется всё, связанное с географическим расположением города. Как говорится, сам бог велел. Тут самые северные в мире кафедральный собор и арктическая церковь, самые северные океанариум и канатная дорога, самый северный художественный музей, а также самая северная пивоварня и даже самый-самый северный «Бургер Кинг».

Также можно посетить множество маленьких музейчиков, посвящённых покорению Севера, и судно охотников на тюленей. Естественно, в ассортименте представлены монументы Амундсену и Нансену. Есть и памятник китобоям. Тут надо спешить его увидеть, иначе вскоре мировые тенденции могут привести к тому, что вместо жестокого норвежца с гарпуном установят Грету с цветком.

Конечно же, самый мимимишный аттракцион — местный океанариум. Он совсем крохотный: два тюленя и два морских котика плюс большой бассейн с северными рыбами. Но процесс кормления этих лоснящихся туш сотрудники «Поларии» превращают в маленькое шоу. Так что минимум полчаса веселья — и хорошее настроение вам обеспечено.











А вот из поездки по канатной дороге можно организовать целое городское приключение. Над Тромсё возвышается небольшая гора, которую местные называют просто — Гора. Это 400 м над уровнем города. Добраться туда из центра можно довольно романтическим образом. Пройдя по мосту через фьорд мимо Арктической церкви, внешний вид которой напоминает айсберг, а потом по улочкам «одноэтажного Тромсё» (без тротуаров!) — минут десять к канатной дороге, вы увидите настоящую, нетуристическую жизнь города, включая местную библиотеку и супермаркет в одном здании. И не забудьте одеться теплее, чем хочется по ощущениям, — ровно в два раза! На горе — пронизывающий холод и ветер, от которых она, собственно, и защищает город. А ещё — прекрасный вид и минимум ограждений. Это невероятные и немного опасные ощущения: вы ещё в Тромсё, но уже в другом мире. Обязательно к посещению! Обратно, кстати, можно уехать на комфортабельном городском автобусе с отоплением за €3–5 (в зависимости от того, где приобретаете билеты: заранее в городе дешевле).

Ну и, естественно, пивная. Самая северная. Там не холодно — там очень дорого. Сет из пяти бокалов по 180 грамм пива обойдётся около 850 грн. Больно, но очень вкусно. Это настоящий вкус очень дорогого и красивого Севера.

Сувениры

Кроме фигурок троллей и их тролльчих в этот раз обнаружился новый фейерверк вкусных подарков. Это морошка. Из северной ягоды готовят невероятный джем, который отлично подойдёт к мясу. Чёрный чай с морошкой и берёзовыми листьями имеет обворожительный аромат. Ну и, наконец, косметика на морошке — от масла для рук до кремов для лица.

Что попробовать

Тут без вариантов! Только в трёх странах мира (ещё в Исландии и Японии) можно есть блюда из кита. Китовое мясо необычно, я охарактеризовал бы его как мягкую говядину с лёгким вкусом рыбы, возможно, скумбрии. Если совесть не позволяет есть кита, в каждом супермаркете продаются колбасы из лося и оленя. Если и дичь вам жалко — читаем главу про морошку.

Цены: лучше в гривни не переводить

Все изначально знают: Норвегия — страна дорогая. Поэтому лучше заранее купить норвежские кроны и тратить их, вообще не понимая, сколько же вы заплатили. На четыре-пять дней вполне может хватить 3–4 тыс. крон на питание — при условии, что все остальные входные билеты и экскурсии вы оплатили по интернету также заранее. Морально будет заметно легче.

Самая дешёвая готовая еда в Тромсё — хот-доги в сетях недорогих магазинов типа 7-eleven: от €3. Местные хот-доги с сосисками из оленины в центре города будут стоить €5. Колбасные нарезки в супермаркетах (80–100 г) — от €4 до €7. Однажды довелось купить 200 г бурякового салатика всего за €2. Открыл — оказалось, наш салат под шубой с селёдочкой. Апельсины — €3 за килограмм, брокколи — €10, бананы — €2. Полтора литра колы — €3, пол-литра пива — от €2,5 (продажа — только до 20:00, а потом холодильники с алкоголем закрывают шторками, на фото). В целом собрать скромный ужин для двоих на €20 возможно.

