Дорис Клиф празднует свой день рождения лишь 25-й раз в жизни, так как родилась 29 февраля

Жительница Великобритании, которая родилась в 1920 году, отпразднует свой 25-й день рождения, потому что она празднует день рождения раз в четыре года – 29 февраля.

Об этом сообщает The Mirror.

Дорис Клиф из Портсмута, графство Гемпшир, будет отмечать свой день рождения вместе со своей семьей и сотрудниками в дома престарелых.

Она сказала, что "ждала всю свою жизнь, чтобы стать знаменитой, и теперь это происходит".

Ее муж Сэм умер в 1979 году. Жещина жила со своей дочерью и зятем в течение последних 40 лет, пока ее дочь не умерла в мае.

Миссис Клиф, которая парикмахером в течение 20 лет, рассказала: "Я никогда не думала, что протяну столько времени, я потеряла свою мать, когда она была совсем молодой, и моя бабушка умерла, когда ей было 47 лет, но мы здесь, и у меня есть сестра, которой 98 лет".

Кроме того, у женщины двое внуков, трое правнуков и двое праправнуков.

Она рассказала, что ее секрет долголетия – хорошо питаться и любить ходить.

Внучка Дорис Рейчел Боуэн сказала: "Мы так гордимся ею, и она рада тому, что празднует столь значительную веху со своими друзьями и семьей".

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