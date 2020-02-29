21-летняя Садовска хотела быть похожей на польского рэпера – тот тоже окрасил глаза в черный цвет

Польская модель Александра Садовска окрасила белки своих глаз в черный цвет и полностью ослепла на один глаз.

Об этом сообщает Daily Mail.

Садовска живет во Вроцлаве. Когда ей был 21 год, она хотела быть похожа на местного рэпера Попека, который тоже окрасил свои глаза в черный цвет.

Когда Садовска жаловалась на боль в глазах своему тату-мастеру, тот говорил, что все в порядке и ей нужно просто принять обезболивающие.

Теперь же, спустя четыре года, модель полностью ослепла на один глаз и скоро ослепнет на второй – врачи ей ничем помочь не могут.

Фото: instagram/anoxi_cime

Выяснилось также, что тату-мастер использовал обычные чернила для тела, которые ни в коем случае не должны попадать на глаза.

Теперь ему грозит четыре года тюрьмы. Свою вину он не признает.

Как ранее сообщал Фокус:

Французский художник и тату-мастер, зарегистрированный в сети Facebook под именем JC Sheitan Tenet, получил протез правой руки, выполненный в виде тату-машинки.