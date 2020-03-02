Подросток, над которым издевались из-за любви к книгам, стал интернет-знаменитостью

13-летнего Каллума Мэннинга поддержали писатели и любители чтения со всего мира

13-летний школьник из Уэльса, Великобритания, подвергся нападкам одноклассников, когда они прознали про его любовь к книгам. Сестра Каллума написала пост, после которого мальчика поддержали писатели и люди по всему миру. Об этом пишет The Guardian.

Каллум Мэннинг недавно перешел в новую школу, а незадолго от этого создал Instagram-аккаунт, в котором делился книгами, которые прочел и которые только собирается прочесть. Всего мальчик успел сделать 22 поста. Прочесть он успел "Гарри Поттера", "Гордость и предубеждение", книги Толкиена и Конан Дойля. Но его одноклассники создали чат, в котором поиздевались над ним из-за его хобби и в конце добавили Каллума, чтобы он увидел все оскорбления.

Старшая сестра мальчика была возмущена и написала пост в соцсетях, в котором рассказала всю историю буллинга и назвала одноклассников Каллума, сделавших это – "ужасными детьми".

Неожиданно, пост вызвал отклик. На страницу мальчика начали подписываться люди со всего мира. Они поддерживали его, рассказывали свои школьные истории, когда им также приходилось терпеть издевательства одногодков, и делились впечатлениями о прочитанных книгах. Многие также просили у Каллума адрес, чтобы прислать ему книги.

Британский писатель Мэтт Хейг, автор детских книг, выслал мальчику свои произведения и выразил поддержку, как и американская писательница Кэролайн Кепнес, чей дебютный роман "Ты" школьник успел прочесть и порекомендовать тем, кто уже успел посмотреть сериал, снятый по нему.

Сейчас количество подписчиков у Каллума Мэннинга продолжает расти, и уже составляет 248 тысяч человек.

Как ранее писал Фокус:

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев в интервью рассказал о проблемах, связанных со школьным буллингом, и о том, как их можно решить. По его словам, за год украинские суды уже рассмотрели более 300 дел о буллинге, по 122 из которых уже вынесены решения и определены наказания. Однако проблема остается нерешенной, и во многом потому, что часто документы, представленные в суд, содержат мало конкретных фактов, лишь оценочные суждения и обвинения.