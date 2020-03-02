США сняли санкции с двух российских компаний

2020-03-02 20:14:25

39 0

Ограничительные меры были введены в связи с поставками запрещенных товаров в КНДР

Соединенные Штаты вывели из-под санкций две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором.  Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Как сообщается, из санкционных списков исключили "Приморскнефтепродукт" и "Независимую нефтегазовую компанию".

Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года. Тогда Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы. В частности, предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, которые вели коммерческую деятельность с КНДР.

Ограничительные меры против компаний были введены в связи с поставками запрещенных товаров в Северную Корею.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...