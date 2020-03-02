США сняли санкции с двух российских компаний
2020-03-02 20:14:25
Ограничительные меры были введены в связи с поставками запрещенных товаров в КНДР
Соединенные Штаты вывели из-под санкций две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.
Как сообщается, из санкционных списков исключили "Приморскнефтепродукт" и "Независимую нефтегазовую компанию".
Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года. Тогда Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы. В частности, предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, которые вели коммерческую деятельность с КНДР.
Ограничительные меры против компаний были введены в связи с поставками запрещенных товаров в Северную Корею.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.
- США также ввели санкции против трех российских предприятий за их деятельность, которая нарушает " национальное законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".