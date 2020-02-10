Минветеранов Украины инициирует новые санкции против российских силовиков
2020-02-10 11:31:57
Проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек направлен на согласование в профильные органы власти
Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против российских силовиков, которые участвовали в захвате украинских моряков в Керченском проливе, а также против "следователей", "прокуроров" и "судей", причастных к судам над украинцами в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что министерство подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Он направлен на согласование в профильные органы власти.
После согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, и в случае его утверждения, будет направлен в Совет национальной безопасности и обороны для принятия окончательного решения о применении санкций.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".