Минветеранов Украины инициирует новые санкции против российских силовиков

Проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек направлен на согласование в профильные органы власти

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против российских силовиков, которые участвовали в захвате украинских моряков в Керченском проливе, а также против "следователей", "прокуроров" и "судей", причастных к судам над украинцами в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что министерство подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Он направлен на согласование в профильные органы власти.

После согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, и в случае его утверждения, будет направлен в Совет национальной безопасности и обороны для принятия окончательного решения о применении санкций.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.