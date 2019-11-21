Унитазы и радиооборудование. Опубликован список украденного россиянами из украинских кораблей

Россия сняла с суден все радиооборудование, огнетушители, кухонные плиты, часть мачты и унитазы

Перед возвращением Украины захваченных в Керченском проливе катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" Россия сняла с них все радиооборудование, огнетушители, кухонные плиты, часть мачты и унитазы.

Об этом сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он опубликовал докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Игоря Воронченко.

В докладной записе указано, что российская сторона не разрешила сфотографировать или предоставить копию акта передачи, ссылаясь на тайну следствия. В нем было указано, что вооружение, боеприпасы и средства связи возвращению не подлежат.

Так, на "Никополе" отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и другое. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.

На "Бердянске" тоже отсутствует аналогичное оборудование. Кроме того, пробиты бронерубки и машинное отделение. Поврежден левый двигатель.

На буксире "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, забитая пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.

Ранее командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет по этому вопросу будет обращаться в Россию.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.