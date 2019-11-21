Украина обратится к России из-за пропажи оборудования на захваченных кораблях, – Зеленский
2019-11-21 07:27:54
На катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт военных катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу" понядобится три месяца.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в Очакове, передает пресс-служба президента.
По его словам, на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.
"Я увидел состояние. Будет расследование – мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было. Параллельно мы готовы отремонтировать. Пообщались с адмиралом Воронченко – приблизительно три месяца и все будет на ходу", – сказал президент.
Ранее командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.