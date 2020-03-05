Неизвестный беспилотник взорвался над военной базой в РФ, 6 солдат в больнице, — СМИ

БПЛА якобы взорвался рядом с россиянами. В соцсетях пишут о шести пострадавших и одном тяжело раненном. Власти говорят, что пострадали только пятеро военных

На российскую воинскую часть возле послека Печенги (Мурманская область) залетел беспилотник. При попытке его поймать произошле взрыв. Пострадали шесть военных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

"Военнослужащие, по некоторым данным, пытались его поймать, в этот момент произошёл взрыв. Откуда в части взялся этот аппарат – пока неизвестно", – пишет издание.

Читайте также: Утонувшая в Севастополе подлодка всплыла и перевернулась на бок

Приблизительно такую же версию распространяют и другие российские каналы о происшествиях.

В Минобороны РФ эту версию опровергают, сообщает ТАСС. В оборонном ведомстве утверждают, что пятеро морпехов пострадали от взрыва имитационного заряда – взрывпакета.

По официальной версии, военные тренировались на военном полигоне и грубо нарушили правила безопасности.

В результате – сработал взрывпакет, пять контрактников получили "незначительные ранения". Их жизни ничего не угрожает, уверяют в пресс-службе Северного флота.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев умер в Москве, после того как попал под колеса микроавтобуса. Бывшему высокому военному чиновнику было 85 лет.