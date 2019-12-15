Сейчас "Святого князя Георгия" готовят к к буксировке к месту утилизации

Сегодня в Севастополе ушел ко дну плавучий док с подлодкой Б-380 "Святой князь Георгий". Потом "Георгий" перевернулся на бок. Сейчас же его готовят к буксировке к месту утилизации.

Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", – цитирует агентство пресс-службу ЧФ РФ.

Над водой сейчас остается только верхняя часть плавдока ПД-16 – это около 2 метров. Подлодка Б-380 лежит на боку в доке.

Затопление могло произойти по причине плохого технического состояния дока – его эксплуатация и ремонт были невозможны.

Вокруг работают вспомогательные суда. Набережная Южной бухты около дока патрулируется военной полицией. Ее сотрудники запрещают фотографировать бухту.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря на единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ произошел пожар.

В результате происшествия погибли два человека: одни из них оказался офицер, который спустился в отсеки корабля после появления задымления.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории.