В Москве от веселящего газа погиб одесский шахматист, сыгравший за РФ

Он неоднократно выигрывал чемпионат Украины по быстрым шахматам и входил в топ-10 мирового рейтинга по блицу

Следственный комитет России сообщил о смерти в Москвы мужчины и девушки без признаков насильственной смерти. Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что от веселящего газа погибли профессиональные шахматисты 18-летняя Александра Вернигора и 27-летний Станислав Богданович.

Telegram-канал Mash сообщил, что рядом с погибшими лежали шарики с закисью азота. Источник ТАСС утверждает, что на их головах были пакеты. "По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", – сказал собеседник агентства.

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Богданович неоднократно выигрывал чемпионат Украины по быстрым шахматам и входил в топ-10 мирового рейтинга по блицу. В последнее время он выступал за Россию. В 2017 году стал гроссмейстером.

Всего несколько дней назад Богданович на своей странице в Facebook рассказал, что за "донат" сыграл за Россию в матче с Украиной на портале Chess.com. Он объяснил свой поступок тем, что таким образом "внес свой скромный вклад в мир между нашими странами". За этот поступок он оказался в базе "Миротворца".

Ранее украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему вынуждена ездить на соревнования в Россию. "Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются", – объяснила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг лучших шахматистов, где две украинки – Анна Музычук (коэффициент 2571) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540) входят в топ-10 среди женщин.

Легендарный украинский боксер, многократный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сыграл под открытым небом в шахматы с жителями Львова.