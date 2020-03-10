Умерли более 4 тыс. человек. Статистика эпидемии коронавируса на 10 марта

Излечились от болезни более 62 тыс. человек

По состоянию на вторник, 10 марта, общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 113 358 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

При этом, на материковый Китай приходится 80 754 случаев инфицирования. Зафиксировано 4 009 случаев летальных исходов по всему миру, из них в Китае –3 136 случаев.

За сутки в КНР скончались 17 человек и выявлены 19 новых случаев заражения COVID-19.

В Италии число больных достигло 9 172 (463 случая смерти), в Южной Корее - 7 513 (54), Иране - 7 161 (237), Франции - 1 191 (21), на территории Японии 514 тыс. (9), Германии – 1 139 (2), Испании – 1 024 (8), Великобритании - 319 (5), Нидерландах - 321 (3), Швейцарии - 332 (2), США - 525 (24), Бельгия - 239, Сингапур - 160, Швеция - 248, Гонконг - 115 (3), Норвегия - 192, Австрия – 131.

Всего в мире излечились 62 176 человек.

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