Трамп не приедет в Москву на празднование 9 мая

Пока свое прибытие подтвердила небольшая часть приглашенных лидеров стран и организаций

Вашингтон информировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах РФ. При этом американская сторона заверила, что будет представлена на высоком уровне.

Напомним, что в ноябре прошлого года Трамп и главы 14 других государств (без России) принимали участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

В видео интервью для агентства ТАСС Путин на вопрос, важен ли для него приезд зарубежных лидеров в Москву 9 мая, заявил: "Вообще не важно. Это наш праздник".

После чего добавил: "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно к нам приехать. Если нет – это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой".

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие пока подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких стран СНГ.

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