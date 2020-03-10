"Сильный сигнал всему Китаю". Си Цзиньпин впервые прибыл в Ухань с начала эпидемии коронавируса

Президент страны побывал в местной больнице и пообщался с персоналом и пациентами

Во вторник, 10 марта, президент Си Цзиньпин посетил Ухань, которая является центром вспышки коронавируса, и сообщил, что Пекин контролирует ситуацию. Об этом сообщает ВВС.

Визит президента в Ухань произошел на фоне самого низкого уровня новых инфицированных, который был зарегистрирован сегодня, всего 19 человек, и все в Ухане. Отдельно сообщается о еще двух новых инфицированных в стране, прибывших из-за рубежа.

Стоит подчеркнуть, что визит Цзиньпина в Ухань был первым с момента начал вспышки в городе. Согласно китайским государственным СМИ, президент прибыл в город для проверки работ по профилактике эпидемии и борьбе с вирусом в провинции.

Аналитики Global Times считают, что визит президента послал "сильный сигнал всей стране и всему миру, что Китай выходит из самого темного момента на фоне вспышки".

Цзиньпин также посетил больницу Хуошеншань, временной медучреждение, которое было построено в Ухане за 10 дней. Во время своего визита в больницу президент узнал о работе учреждения, лечении пациентов и защите медицинских работников, а также о научных исследованиях.

Также президент Китая пообщался с медработниками и пациентами с помощью видеосвязи. Вскоре после начали визита Цзиньпин было официально подтверждено закрытие 14 временных больниц, которые были развернутся в борьбе с коронавирусом.

На данный момент пока неизвестно, как долго президент собирается пробыть в городе.

"Он сейчас здесь, чтобы пожинать плоды. Его присутствие означает, что Коммунистическая партия Китая может объявить победу над коронавирусом в ближайшее время", – говорит профессор Университета Жэньминь Чжан Мин.

Как ранее сообщал Фокус: