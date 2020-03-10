Ему хватит революций. О чем рассказал Путин, выступая в Госдуме РФ

На заседании Госдумы РФ выступил президент Владимир Путин. Поводом для приезда президента в парламент послужило предложение депутатов от "Единой России" принять поправки в Конституцию, которые обнуляют президентские сроки и позволят Путину снова баллотироваться в президенты

О коронавирусе и ценах на нефть

"Мир действительно меняется. Это касается не только бурного и взрывного характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать, уверен абсолютно, — мы этот период пройдем, пройдем достойно".

О сильной президентской власти

"При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку. Пока еще очень много уязвимого у нас. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и все острее, активнее обсуждается вопрос как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно – институт президентской власти".

"Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Вот посмотрите, что происходит в странах с традиционной парламентской демократии — в Европе. Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это просто невозможно и неприемлемо".

О Государственной Думе и революции

"Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. Это значит, что Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно".

"Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу. Еще раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят новые полномочия Государственной Думы, народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт".

"Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила".

Изменения Конституции

"О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Поэтому считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение количества президентских сроков".

"При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала не исчерпала, а напротив доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю, в случае принятия федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации".

"Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае до 2024 г., а там видно будет".